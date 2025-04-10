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Spor

Şampiyonluk yolunda kritik maç! Galatasaray Samsunspor deplasmanında

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Her iki takımın galibiyeti hedeflediği kritik maçta alınacak sonuç şampiyonluk için büyük öneme sahip olacak. İşte detaylar...

AA10 Nisan 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Şampiyonluk yolunda kritik maç! Galatasaray Samsunspor deplasmanında
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Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.

SAMSUN'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 13-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 39 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SAMSUNSPOR'A KARŞI OYNADIĞI SON 7 LİG MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 7 müsabakayı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012 ve 2023-2024 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. "Cimbom" bu sezonun 12. haftasında RAMS Park'ta 3-2 kazandığı karşılaşmayla da birlikte Karadeniz temsilcisine karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

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