24 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Samsun'da gol sesi çıkmadı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 19:06
Samsun'da gol sesi çıkmadı
Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasındaki sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Marius Mouandilmadji (Dk.68 Ndiaye)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Rivas), Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Keita, Show, Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun)

Sarı kartlar: Dk. 62 Show, Dk. 64 Tayfun Bingöl (Kocaelispor), Dk. 71 Yalçın Kayan (Samsunspor),

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

