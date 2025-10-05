İSTANBUL 23°C / 15°C
Spor

Samsun'da kritik anlar! VAR devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir an yaşandı. Karadeniz ekibinin 34. dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

5 Ekim 2025 Pazar 21:03
Samsun'da kritik anlar! VAR devreye girdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir an yaşandı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 34. dakikasında Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti, kale sahası sol çaprazında topa dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR İNCELEMESİ

Pozisyonun ardından VAR odası devreye girdi. Hakem Halil Umut Meler, kenara gelerek monitörden pozisyonu izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Meler, kararını önce takımların kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti, ardından ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.

Karar sonrasında Samsunsporlu futbolcular yoğun şekilde hakeme itiraz etti. Ancak VAR incelemesinin ardından verilen ofsayt kararı değişmedi ve Samsunspor'un golü geçerlilik kazanmadı.

Öte yandan Samsunspor'lu oyuncular yaşanan pozisyonda el itirazlarında da bulundu.

