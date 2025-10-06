Fenerbahçe, maçı 1 isabetli şutla bitirdi!

Cezalı duruma düşen Skriniar K.Gümrük maçında yok.

Szymanski, Kerem ve Talisca devrede kesik yedi.

Avrupa'dan zaferle dönen iki temsilcimizin mücadelesi pozisyon anlamında beklentinin altında geçti. İlk 15 dakikada yüzde 84'lere çıkan topla oynama oranına sahip olan Fenerbahçe, Samsunspor'un kalesinde tehlikeli olamadı. Oyuna ortak olmaya başlayan Kırmızı-Beyazlılar ise 18'de Tarık'ı geçemedi, 34'te ofsayta takıldı. Oyundan memnun olmayan Tedesco, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. İsmail, Nene ve Oğuz'un girmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler daha istekli olsa da bitiricilikte eksik kaldı. Hızlanan oyuna ev sahibi ekip de aynı oranla cevap verdi. Samsunspor, özellikle Musaba ile F.Bahçe kalesini yokladı. Sarı-Lacivertliler'in kalecisi Tarık Çetin ise gösterdiği performansla Samsun hücum hattına gol izni vermedi.