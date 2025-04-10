Samsunpor ile Galatasaray 64. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş derbisinden sonra ligde geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray, Samsun karşısında galip gelerek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

64. RANDEVU

Samsunspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

SAMSUNSPOR'A KARŞI SON MAĞLUBİYET 2005'TE

Galatasaray, Samsunspor'a uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazanırken, daha sonraki 7 mücadeleden de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

LİGDE BU SEZON SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına yenilmezlik serisiyle giden Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti ve ligde 28 maç sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ayrıca ligde Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe müsabakalarında da berabere kalarak, puan kaybı yaşadı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 35 puan aldı ve bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, ligde son olarak dış sahada Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve rakibine 2-1'lik skorla yenildi.

VİCTOR OSİMHEN KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta görev alan Osimhen, 20 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca ligde gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunan Victor Osimhen, bu sezon toplam 28 gol kaydetti.

PRZEMYSAW FRANKOWSKİ CEZALI

Galatasaray'da, Samsunspor maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Polonyalı futbolcu Przemysaw Frankowski, Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Samsunspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai de sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 4 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada İstanbul'daki Bodrum FK maçında cezalı olacak.