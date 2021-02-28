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Spor

Samsunspor, 1 puanı son dakikada kurtardı

TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

28 Şubat 2021 Pazar 16:32 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 16:32
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

61. dakikada Barış Alper Yılmaz, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirirken, Samsunspor'a 1 puanı getiren gol ise 89. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Tuğberk Curbay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Ilır Mustafa, Uğur Utlu, Issah (Dk. 82 İrfan Akgün), Cem Ekinci (Dk. 82 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz, Eze

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Veli Çetin), Djedje, Guido Koçer (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Yasin Öztekin (Dk. 73 Burak Çalık), Coureur (Dk. 73 Hamroun)

Goller: Dk. 61 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 89 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Guido Koçer, Dk. 71 Yasin Öztekin, Dk. 85 Yalçın Kılınç, Dk. 90+4 Erkam Reşmen, Dk. 90+5 Djedje (Yılport Samsunspor), Dk. 56 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 57 Burak Aydın (Yedek kulübesinde) (Ankara Keçiörengücü)

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