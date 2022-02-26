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Spor

Samsunspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Samsunspor ve Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında tarihlerindeki 8. randevuya çıkacaklar. Geride kalan 7 maçta Ümraniyespor'un Samsunspor'a karşı galibiyet sayılarında 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:05
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Ümraniyespor ve Samsunspor daha önce 7 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini Ümraniyespor, 1'ini ise Samsunspor kazandı. İki takım arasında oynanan 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ve Ümraniyespor İstanbul'da ise daha önce 3 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 2'sini Ümraniyespor kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu zamana kadar ligde 24 maç oynayan Samsunspor bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Rakip filelere 40 gol gönderen Samsun temsilcisi, kendi sahasında ise 27 gol gördü.

Ligde 25 maç oynayan Ümraniyespor, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 49 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 43 gol gönderen Ümraniyespor, kalesinde ise 25 gol gördü.

27 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bülent Birincioğlu, Hüseyin Aylak ve Nurettin Demir üçlüsü yönetecek.

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