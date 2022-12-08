Samsunspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda mücadele edecek. Samsunspor ile Yeni Malatyaspor daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda Samsunspor ile Yeni Malatyaspor 1'er kez sahadan galip ayrılırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 3 maçta Yeni Malatyaspor'un galibiyeti bulunmazken, Samsunspor 1 müsabakadan galibiyetle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Rakip filelere 14 gol gönderen Malatya temsilcisi kalesinde ise 24 gol gördü. Deplasmanda 8 maç oynayan Yeni Malatyaspor 11 gol atıp, 12 de gol yedi. Yeni Malatyaspor, deplasmandaki maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise ligde 6, toplamda 8 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 15 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 27 puan topladı. Rakip filelere 25 gol atan Samsun temsilcisi, kalesinde ise 13 gol gördü. Bu sezon sahasında 7 maça çıkan Samsunspor, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip filelere 14 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 6 gol gördü.