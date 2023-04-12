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Spor

Samsunspor 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ligin bitimine 6 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Kırmızı- beyazlı ekip 11 yıl sonra yeniden Süer Lig'de yer alacak.

12 Nisan 2023 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Samsunspor 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de
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Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Samsunspor oldu.

Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Samsunspor, 11 yıllık Süper Lig özlemine son verdi.

Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.

Samsunspor 31 resmi maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 66 puan topladı. Bu puan ile kırmızı-beyazlı ekip ligin bitimine 6 hafta kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

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