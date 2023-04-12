Samsunspor 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Samsunspor oldu.
Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Samsunspor, 11 yıllık Süper Lig özlemine son verdi.
Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.
Samsunspor 31 resmi maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 66 puan topladı. Bu puan ile kırmızı-beyazlı ekip ligin bitimine 6 hafta kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.