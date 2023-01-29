Samsunspor: 2 - Erzurumspor: 0

Samsunspor ile Erzurumspor FK bugüne kadar 5 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK, rakibine karşı hiç üstünlük sağlayamazken, Samsunspor ise 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 2 karşılaşmada ise 1 maçı kırımızı-beyazlı ekip kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Erzurumspor, bu sezon oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 21 puan topladı. 3 puanı silinen Erzurumspor FK, 18 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken bu karşılaşmalarda 21 gol atıp, kalesinde ise 30 gol gördü. Deplasmanda 11 maça çıkan Erzurum temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Dışarıda oynadığı maçlarda rakip filelere 11 gol gönderen Dadaşlar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Lider Eyüpspor'u takibini sürdüren Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. Rakip filelere 34 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Kendi sahasında 10 maça çıkan Samsunspor bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 19 gol gönderen Samsun temsilcisi, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Samsunspor son 3 maçını da kazanırken bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiledi. Samsunspor ayrıca ligde en fazla gol atan takım olarak da dikkatleri üzerine çıktı.

Yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik hakem üçlüsü yönetecek.