Samsunspor 3 eksikle çalıştı

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:58

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular bireysel olarak gol çalışması yaptı. İdmana, sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic ile Recep Burak Yılmaz katılmadı.

İdmanın ardından açıklamalarda bulunan Çapa, geçen hafta Eyüpspor maçında çok iyi oynadıklarını aktardı.

Antalya'da yaptıkları kampın meyvelerini Eyüpspor maçında toplamaya başladıklarına işaret eden Çapa, şöyle devam etti:

"Antalya'da oyuncuları daha yakından tanıdık. Bunlar da bizim oyun stratejimizi anlamaya çalıştı. Yani milli takım arasını iyi değerlendirdik. Eyüpspor maçı bizim için bir sınavdı ve bu sınavı da iyi verdiğimizi düşünüyorum. Sahada oyuncularımızın coşkusu ve performansı anlamında gayet olumluydu. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Eyüpspor maçında cezalı ve sakat oyuncularımız olmadığı için alternatifimiz biraz azdı. Belki bunlar olsaydı daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. İki defa geriye düştüğümüz maçta beraberliği almak çok önemli ama son dakikada kaçırdığımız 2 net fırsatı değerlendirebilsek belki 3 puanla sahadan ayrılabilecektik. Ama genel anlamda baktığımızda oyuncularımız olumlu bir sınav verdi."

Çapa, kendi sahalarında oynayacakları Adanaspor maçını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Adanaspor maçı bizim adımıza önemli bir karşılaşmadır. Cezalı olan oyuncularımız tekrar kadromuzda olacaklar. Bugün ve yarın yapacağımız antrenmanlarla takımın şeklini vereceğiz. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Çünkü bu ligde sıralamaya göre maç öncesinde Adanaspor favori gözükse de sahada oyuncuların göstereceği performans ile maç değişik bir şekil alabiliyor. Biz her maça aynı konsantrasyon ve ciddiyetle çıkacağız. Alacağımız her puanın değerini biliyoruz. Oyunu ve oyuncularımızın bireysel gelişimini de sağlayarak yolumuza devam edeceğiz."