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Spor

Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı

Samsunspor Spor Toto 1. Lig 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

AA24 Mart 2023 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altınordu'yu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Sabri Öğe

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 60 Soner Aydoğdu), Fofana (Dk. 76 Ahmet Sağat), Bennasser, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu (Dk. 60 Cihan Kahraman), Osman Çelik, Harris (Dk. 85 Ali Ülgen), Tangue (Dk. 85 Tomane)

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 72 Recep Aydın), Şeref Özcan (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Emirhan Aydoğan, Kürşad Sürmeli (Dk. 79 Ahmet Dereli), Kerim Alıcı (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen, Ali Özgün

GOLLER: Dk. 68 Tangue (Penaltıdan), Dk. 89 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Metehan Yılmaz, Dk. 66 Erdi Dikmen, Dk. 90+7 Emirhan Aydoğan (Altınordu)

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