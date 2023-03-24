Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altınordu'yu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Sabri Öğe
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 60 Soner Aydoğdu), Fofana (Dk. 76 Ahmet Sağat), Bennasser, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu (Dk. 60 Cihan Kahraman), Osman Çelik, Harris (Dk. 85 Ali Ülgen), Tangue (Dk. 85 Tomane)
ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 72 Recep Aydın), Şeref Özcan (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Emirhan Aydoğan, Kürşad Sürmeli (Dk. 79 Ahmet Dereli), Kerim Alıcı (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen, Ali Özgün
GOLLER: Dk. 68 Tangue (Penaltıdan), Dk. 89 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Metehan Yılmaz, Dk. 66 Erdi Dikmen, Dk. 90+7 Emirhan Aydoğan (Altınordu)