Samsunspor 3 puanı 3 golle kazandı

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor, Carlo Holse'nin 45. dakikada attığı golle Kayserispor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karadeniz ekibi, 64. dakikada yine Holse ile durumu 2-0'a getirdi. Samsunspor, Van Drongelen'in 72. dakikada attığı golle Kayserispor deplasmanında 3-0 öne geçti.

Kayserispor, 83. dakikada German Onugkha ile bir gol buldu ve farkı ikiye düşürdü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK

Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, yaşadığı sakatlığın ardından 48. dakikada yerini Celil Yüksel'e bıraktı.

KAYSERİSPOR'DA TEPKİ

Kayserispor tribünleri, özellikle Samsunspor'un 3. golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

İLK MAÇTA MAĞLUBİYET

Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

LİGDE HASRET DEVAM EDİYOR

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, 5 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Cardoso'nun ortasında altıpas önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda top, auta çıktı.

27. dakikada ceza yayı çizgisinin önünden serbest atış kullanan Benes'in şutunda sağ kale direk dibine giden topu kaleci Okan Kocuk, kontrol etti.

37. dakikada Musaba'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

45. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tamsson'un ortasında ceza sahasına koşu yapan Holse, altıpas önünden kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 0-1.

45+2. dakikada Makoumbou'nın uzun pasında topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45+5. dakikada sağ kanattan Bennasser'in ortasında arka direğe koşu yapan Carole'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

Maçın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

51. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

59. dakikada Holse'nin ortasında savunmanın arkasına sarkan Musaba'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

64. dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Musaba'nın sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

72. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkte savunmadan seken topla buluşan Van Drongelen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

83. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma konuk ekip Samsunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.