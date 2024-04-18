İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5061
  • EURO
    34,7854
  • ALTIN
    2489.31
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Adana Demirspor hazırlıklarına devam etti
Spor

Samsunspor, Adana Demirspor hazırlıklarına devam etti

Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Samsunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Samsunspor, Adana Demirspor hazırlıklarına devam etti
ABONE OL

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanı dört takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı

Antrenmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.