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Spor

Samsunspor-Adanaspor maçında hakem değişikliği

Spor Toto 1. Lig'in 14. Haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor-Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

DHA26 Kasım 2021 Cuma 17:06 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 17:06
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakemi Oğuz Terzi'nin trafik kazası geçirmesi nedeniyle maçta görev alamayacağını ve yerine Abdullah Uğur Sarı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor-Adanaspor A.Ş. maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle, müsabakada Oğuz Terzi'nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi" denildi.

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