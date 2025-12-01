İSTANBUL 13°C / 8°C
  • Samsunspor-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
Spor

Samsunspor-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan buldukları 1'er golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi1 Aralık 2025 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Samsunspor-Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Samsunspor'u öne geçiren golü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Güven Yalçın attı.

Samsunspor'da Joe Mondes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Alanyaspor ile karşılaştığı 5. lig maçında da kazanamayan Samsunspor, puanını 25 yaptı. Karadeniz ekibi, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 14 maça çıkardı.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise puanını 16'ya çıkardı ancak Karadeniz ekibiyle oynadığı 5. lig maçında da yenilmedi.

Samsunspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

