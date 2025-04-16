Samsunspor, Alanyaspor mesaisinde

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular, patlayıcı kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmazken Marc Bola ve Youssef Ait Bennasser takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.