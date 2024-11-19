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Spor

Samsunspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA19 Kasım 2024 Salı 17:05 - Güncelleme:
Samsunspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 ve yarı saha çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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