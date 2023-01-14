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Spor

Samsunspor, Altay'ı 2 golle geçti

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Samsunspor, Altay'ı 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altay'ı 2-1 yendi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 90 Guel), Fofana (Dk. 70 Ahmet Sağat), Cihan Kahraman (Dk. 70 Yusuf Abdioğlu), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Osman Çelik, Tanque (Dk. 78 Tomane)

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander (Dk. 46 Kutay Yokuşlu), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 85 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Paixao, Mehmet Gündüz (Dk. 67 Deniz Kadah), Efe Sarıkaya (Dk. 67 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk

GOLLER: Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 63 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Salih Sarıkaya (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Celil Yüksel, Dk. 90 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Efe Sarıkaya, Dk. 90+3 Salih Sarıkaya (Altay)

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