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Spor

Samsunspor, Altay'ı son dakikada yıktı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altay'ı 1-0 yendi. Maçta gol 87'nci dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:51
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TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında, zirve mücadelesi veren iki takım; Yılport Samsunspor ve Altay karşılaştı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan çekişmeli mücadele, 86. dakikada Nadir Çiftçi'nin attığı golle Yılport Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Yılport Samsunspor, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 2. sıraya tırmandı.

Arka arkaya ikinci puan kaybını yaşayan Altay ise, 32 puanda kalarak rakibinin iki basamak arkasında, 4. sırada konumlandı.

İki takım arasında, sezonun ilk haftasında İzmir'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. 

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Ferhat Çulcuoğlu), Burak Çalık (Dk. 73 Coureur), Yasin Öztekin (Dk. 85 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz), Nadir Çiftçi

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Thiam (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Scuk (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 90 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 81 Regattin), Paixao

Gol: Dk. 87 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

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