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Spor

Samsunspor-Ankaraspor 11. kez...

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Ankaraspor-Samsunspor maçı ile 2 takım tarihlerindeki 11. randevuya çıkacaklar.

IHA26 Aralık 2020 Cumartesi 12:11 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:11
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Samsunspor ile Ankaraspor daha önce tarihlerinde 10 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Samsunspor, 2’sini de Ankaraspor kazanırken, 6 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Ankara’da oynanan 5 maçın 4’ü berabere biterken, 1 maç ise Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

2 takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Samsunspor rakip takım filelerine 7 gol attı. Ankaraspor ise Samsunspor kalelerine 8 gol atma becerisinde bulundu. Ankara’da oynanan 5 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar Ankaraspor ağlarına 5 gol bırakırken, Ankaraspor kendi sahasında oynadığı 5 karşılaşmada ise Samsunspor ağlarına 4 gol atma becerisi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 15 maçta 27 puan toplayarak zirve takibini devam ettiriyor. Ankaraspor ise 14 maçta topladığı 9 puan ile küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Pazar günü saat 19.00’da Osmanlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek.

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