Samsunspor, Antalya'dan 3 puanla dönmek istiyor

Samsunspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak istiyor.

Samsunspor, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 21 maçta 30 puan topladı. Bu sezon ilk 5 için mücadele eden Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Shkendija mücadelesi öncesinde ligde Antalyaspor'u yenerek moral bulma peşinde. Ligde üst üste 2 deplasman mücadelesine çıkan kırmızı-beyazlılarda maçın son hazırlıkları tamamlandı.

Samsun temsilcisinde Antalyaspor karşısında sarı kart cezalısı Antoine Makoumbou süre alamayacak. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç'ın forma giymesi beklenmiyor.

Antalyaspor - Samsunspor karşılaşması yarın saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak.