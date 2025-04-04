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Spor

Samsunspor, Antalyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

AA4 Nisan 2025 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Samsunspor, Antalyaspor deplasmanında
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Benasser ve Lubomir Satka'nın Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.

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