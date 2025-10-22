İSTANBUL 21°C / 16°C
Samsunspor, Avrupa'da 2. galibiyetin peşinde

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının 2. müsabakasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını yarın konuk edecek Samsunspor, rakibini mağlup ederek ligde üst sıralarda yer almak istiyor.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Samsunspor, Avrupa'da 2. galibiyetin peşinde
Süper Ligi geçen sezon 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ilk iç saha sınavına Dinamo Kiev karşısında çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi'nin ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Samsun temsilcisi, Dinamo Kiev'i seyircisi önünde yenerek gruplarda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor.

"GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi takımlarından biri olduğuna işaret etti.

Geçmiş yıllarda Şampiyonlar Lig'inde mücadele eden Dinamo Kiev karşısında gruptaki en zor karşılaşmalardan birini oynayacaklarını vurgulayan Reis, "Geçmiş yıllarda Dinamo Kiev, Şampiyonlar Lig'inde oynamış bir takımdır. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de bu karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz. Tabii deplasmanda almış olduğumuz çok kritik bir galibiyet vardı. Bu da bizim adımıza gruplarda çok büyük bir avantaj." dedi.

Reis, UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki hedeflerine de değinerek, "Hedefler anlamında zaten çok konuşmayı seven bir hoca değilim. Evimizde Dinamo Kiev ve Hamrun ile oynayacağımız iki karşılaşma olacak peş peşe. Bu iki maçı kazanacak olursak kesinlikle grupta çok avantajlı konumda olacağız, yukarılarda olacağız." diye konuştu.

