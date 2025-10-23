UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Dinamo Kiev karşısında baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyen Samsunspor'un gollerini 2. dakikada Antony Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse attı.

Temsilcimiz Samsunspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Coulibaly, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıktı. Coulibaly yerine 73. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Samsunspor, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Dinamo Kiev'in puanı bulunmuyor.

Samsunspor, ligde hafta sonunda sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Hamrun'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, ise bir sonraki maç haftasında Zrinjski Mostar ile karşı karşıya gelecek.