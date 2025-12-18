Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.

Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00'da başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Nebel, Sano, Jae Sung, Moreno Fell, Hollerbach, Boving.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA'DA 18. RANDEVUSU

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak Samsunspor, 18. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

SAMSUNSPOR'UN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3 kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti.

1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi.

Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.