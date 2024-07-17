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Spor

Samsunspor ayrılığı duyurdu

Süper Lig ekibi Samsunspor, 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Sağat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Samsunspor ayrılığı duyurdu
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Samsunspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlı armamıza 2022-23 sezonunda katılan ve yaşadığımız TFF 1. Lig şampiyonluğunda büyük katkıları olan, camiamıza 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevinci yaşatan golcü oyuncumuz Ahmet Sağat'a veda ediyoruz. Terinin son damlasına kadar sahada verdiği mücadele ve camiamıza yaşattığı tüm mutluluklar için Ahmet Sağat'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Sevgili Ahmet, şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri arasında yerini alacaksın" denildi.

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