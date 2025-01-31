Samsunspor, Başakşehir deplasmanında

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir'i yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı takımda sakat olan Emre Kılınç ve kart cezalısı Landry Dimata bu maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazanmıştı.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.