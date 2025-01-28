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Spor

Samsunspor, Başakşehir mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Samsunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Ocak 2025 Salı 15:23 - Güncelleme:
Samsunspor, Başakşehir mesaisinde
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Şubat Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü rondo ve dayanıklılık koşusu ile tamamladı.

Samsun ekibi, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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