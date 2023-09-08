İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8488
  • EURO
    28,7596
  • ALTIN
    1659.79
  • BIST100
    8323.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor Başkanı Yıldırım, takım satın aldı
Spor

Samsunspor Başkanı Yıldırım, takım satın aldı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demba Ba'nın başkanı olduğu Senegal takımı Amitie'yi satın aldı.

8 Eylül 2023 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yıldırım, takım satın aldı
ABONE OL

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, spor yatırımlarına devam ediyor.

YÜKSEL YILDIRIM AMİTİE'Yİ SATIN ALDI

Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Amissos Futbol Grubu, Ligue 2 kulübü Dunkerque'ın ardından Demba Ba'nın başkanı olduğu Senegal takımı Amitie'yi de satın aldı.

Yabancı basında yer alan haberde, "Amitié FC, USL Dunkerque'in, büyük Türk iş adamı ve Türkiye şampiyonasının elit kulübü Samsunspor'un sahibi Yüksel Robert Yıldırım liderliğindeki büyük Amissos yatırımcı grubu tarafından resmi olarak devralındığını duyurmaktan son derece gurur duyuyor" ifadelerine yer verildi. (Kaynak: Samsun Gazetesi)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.