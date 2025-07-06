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Spor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yeni transferi açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, yeni transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

IHA6 Temmuz 2025 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yeni transferi açıkladı
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Samsunspor'da 60. yıl kutlamaları taraftara transfer müjdeleriyle taçlanıyor. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Portekizli sağ bek Joe Mendes ile anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"JOE MENDES İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"

Başkan Yıldırım paylaşımında, "Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor Büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun! 60. Yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"FAVORİ MEYVENİZ DE İNŞALLAH PEK YAKINDA YOLA ÇIKACAK"

Taraftarı heyecanlandıran açıklamanın sonunda ise bir başka transferin sinyali verildi: "Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak."

Kırmızı-beyazlı ekipte transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

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