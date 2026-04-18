18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Spor

Samsunspor, Beşiktaş maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, rondo, orta ve şut çalışması ile hazırlıklarını sona erdirdi.

Karadeniz temsilcisinde tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat antrenmana katılmadı.

Samsunspor ile Beşiktaş, yarın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamera kurup ağlamıştı: Hemşirenin Maraş istismarına inceleme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
