Samsunspor, Beşiktaş maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, rondo, orta ve şut çalışması ile hazırlıklarını sona erdirdi.

Karadeniz temsilcisinde tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat antrenmana katılmadı.

Samsunspor ile Beşiktaş, yarın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.