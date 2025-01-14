İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4898
  • EURO
    36,5276
  • ALTIN
    3048.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor, Beşiktaş mesaisinde

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Samsunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA14 Ocak 2025 Salı 16:35 - Güncelleme:
Samsunspor, Beşiktaş mesaisinde
ABONE OL

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı jokerli dar alan oyunla tamamladı.

Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.