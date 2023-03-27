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Spor

Samsunspor, Boluspor'a misafir oluyor

Lider Samsunspor, Spor Toto 1.Lig'in 29.haftasında deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Samsunspor, Boluspor'a misafir oluyor
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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın Dyorex Boluspor'a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Samsun ekibi sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkarırken, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 44 puan topladı.

Ligde ikinci sıradaki 53 puanlı Eyüpspor'un 4 puan önünde 57 puanla lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, yarınki rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Samsunspor'da milli takım kamplarındaki Gaetan Laura ve Emre Demir ile sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı, Barış Alıcı ve Ahmet Sağat, Dyorex Boluspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

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