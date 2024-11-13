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Spor

Samsunspor bugün çift antrenman yaptı, 4 günlük izine çıktı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 24 Kasım Pazar günü oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Samsunspor bugün çift antrenman yaptı, 4 günlük izine çıktı
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Milli ara nedeniyle 4 gün izin yapacak olan kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor hazırlıklarına pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Pazar günü Galatasaray'a 3-2 mağlup olan ve ligde Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Samsunspor, 24 Kasım Pazar günü kendi sahasında karşılaşacakları Alanyaspor hazırlıklarını bugün çift antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan sabah antrenmanında ısınma, sürat ve dar alan oyun çalışması yapıldı. Takım, akşam antrenmanında ise çift kale maç yaptı. Milli ara nedeniyle Samsunspor, bugünkü çalışmasının ardından 4 günlük izine çıktı. Kırmızı beyazlılar, 24 Kasım Pazar günü kendi sahasında karşılaşacakları Alanyaspor çalışmalarına Pazartesi günü devam edecek.

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