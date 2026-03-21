İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor camiası bayramlaştı

Samsunspor'da Ramazan Bayramı kapsamında düzenlenen törende yönetim ve taraftarlar bir araya geldi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 20:32
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki programda Samsunsporlu yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, burada yaptığı açıklamada, bir bayram gününde Samsunspor taraftarları ve camiasıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samsunspor'un taraftarı ve camiasıyla güçlü olduğunu belirten Bilen, "Onlar yanımızda olduğu sürece, bize destek verdikleri, güvendikleri, inandıkları sürece daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bilen, 27 yıl sonra çıktıkları Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Avrupa arenasına çıktığımızda birçok spor otoritesinin şans vermediği bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz ve camiamızla hem ülkemize kazandırdığımız puanlar hem de sergilediğimiz futbolla uzun yıllar unutulmayacak iz bıraktık. Bu bir başlangıç diyoruz. İnşallah üstüne koyarak devam edip başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nin müziğini burada çaldırmayı Allah bize nasip eder. Bu inançla çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ama takdir edersiniz ki bu bir süreç. Aldığımız kararlar ya da koyduğumuz hedeflere bugün yarın hemen ulaşılmayabilir. Bu, bizde hayal kırıklığı oluşturmamalı."

Bilinçli ve istikrarlı şekilde hedeflerinin etrafında toplanılması gerektiğini vurgulayan Bilen, "Çünkü bu başarı gelecekse camianın topyekun inanmasıyla gerçekleşecek. Avrupa'da bu sene kazanılan puanlar, oynanan oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir Samsunspor izlettirdik. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşma programına katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak ise Samsunspor'un hayatının önemli dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Ben Tanju Çolak olduysam, burada oldum, Galatasaray'da olmadım. Burası bizim kulübümüz, bizim vatanımız, bizim hayatımız, bizim sevdamız. Burası bizim aşkımız dersek doğru söylemiş oluruz, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.