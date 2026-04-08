Samsunspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen ve yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü.
İdmana ısınma ve topla aktivasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı takım kara yoluyla Rize'ye hareket etti.
Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşması, yarın 20.00'de başlayacak.