Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 2 golle yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 69 Harris), Alim Öztürk, Benasser, Zeki Yavru (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 89 Celil Yüksel), Tanque (Dk. 90+2 Ahmet Sağat)
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 81 Benhur Keser), Azubuike, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Amilton, Ogün Özçiçek (Dk. 59 Miya), John Mary (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu (Dk. 70 Sinan Osmanoğlu)
GOLLER: Dk.54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 77 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 8 Ogün Özçiçek, Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 57 Amilton, Dk. 70 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 33 Benasser, Dk.62 Tangue, Dk. 73 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Szumski, Dk. 82 Laura (Yılport Samsunsspor)