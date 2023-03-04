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Spor

Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 2 golle yıktı

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 2 golle yıktı
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 69 Harris), Alim Öztürk, Benasser, Zeki Yavru (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 89 Celil Yüksel), Tanque (Dk. 90+2 Ahmet Sağat)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 81 Benhur Keser), Azubuike, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Amilton, Ogün Özçiçek (Dk. 59 Miya), John Mary (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu (Dk. 70 Sinan Osmanoğlu)

GOLLER: Dk.54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 77 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Ogün Özçiçek, Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 57 Amilton, Dk. 70 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 33 Benasser, Dk.62 Tangue, Dk. 73 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Szumski, Dk. 82 Laura (Yılport Samsunsspor)

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