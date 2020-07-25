Samsunspor, Comolli'nin Toulouse'u ile oyuncu değişimi yapacak

AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:37

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, takıma nokta atışı transferler yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, takımın 5 yıllık hedef planlamasını yaptıklarına işaret etti.

TFF 1. Lig'den direkt Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım, "Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak istiyoruz. 5 yıllık hedefler doğrultusunda ya Türkiye Kupası'ndan ya da ligde elde edeceğimiz başarı ile Avrupa kupalarına katılan bir takım haline gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her işinin arkasında bir plan bulunduğunu, hiçbir işini plansız yapmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bu plan doğrultusunda Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirmek için haftalarımı verdim. Çünkü onun için de çok zordu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörün 2. Lig'de bir takımın başına gelmesi. Hocamızla 5 yıllık planlama yaptık ve 5 yıllık kontrat imzaladık. Türkiye'de bizim gibi bir teknik direktörle 5 yıllık kontrat yapan takım çok az. Ben Ertuğrul Sağlam'ın 5 yıl boyunca başarı olsa da olmaza da arkasında duracağım. Buna söz veriyorum." diye konuştu.

Yıldırım, Yılport Samsunspor'un 5 yıllık hedeflerini anlattıklarında kendilerine gülen ve inanmayan insanlar bulunduğunu anlatarak, "Biz, 'Türkiye'nin 7'nci şampiyonu olacağız' diye bir hedef koyduk. Süper Lig'e yükseldiğimizde öncelikle şampiyonluk yarışının içinde olacak bir takım kuracağız, sonraki sezonlarda ise 7'nci şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Dış transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Yıldırım, "Takıma 8 veya 9 yeni oyuncu transfer edeceğiz. Hepsini nokta atışı yapıyoruz. Ön libero, defans, sol bek, orta sahaya biri yerli 3 oyuncu ve ileri 3'lümüz tamamen yabancı olacak. Transferi, transfer yapmak için asla yapmayacağız. Yıldız oyuncu transfer etmektense yıldız adayı oyuncu transfer ederek onları yıldız yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"ALTYAPIDAN OYUNCU YETİŞMESİ İÇİN YENİ TESİSLER İNŞA EDİYORUZ"



Türkiye'deki takımların başarısızlıkların arkasında ekonomik zorluklar yattığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Maalesef Türkiye'de kulüp yöneticileri takımların yapılanmasını iyi yapamıyor. Kulüpleri ekonomik olarak su üzerine çıkaramıyor. Samsunspor'u önce gelir giderini dengeleyecek seviyeye taşıyacağız. Arkasından akademiden oyuncular yetiştirerek gelir kazandıracak hale getireceğiz. Altyapıdan oyuncu yetiştiremeyen kulüplerin borç batağına sürüklenmesi gayet doğal. Akademimizi geliştiriyoruz. Altyapıdan oyuncu yetişmesi için Samsun'da yeni tesisler inşa ediyoruz."

Samsunspor'un 55'inci yılına özel forma hazırlandığını ve satışa sunulduğunu dile getiren Yıldırım, yeni formaların tanıtımını Samsunspor'un resmi liglerde ilk golünü atan oyuncusunun yaptığını kaydetti.

"ŞİRKETLEŞMEK KÖTÜ DEĞİLDİR"



Samsunspor'un eskiden, "Transfer tahtası açılacak mı, deplasmana gidecek para bulunacak mı?" gibi sıkıntılarla boğuştuğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık taraftarlarımız transfer edeceği oyuncuları merak eder oldu. Samsunspor'u şirketleştirdikten sonra 2 yıl içinde taraftarlarımız da değişti. Demek ki şirketleşmek kötü değilmiş. Ben yanıma yurt dışından zengin bir ortak alırsam, kulüp daha zengin olacak. O zaman kalitesi daha yüksek oyuncular takıma kazandıracağız ve direkt şampiyonluğa oynayacak. Şirket olmasına rağmen Samsunspor, Samsun halkının, yani 2 milyon kişinin takımıdır. TFF'nin önderliğinde bütün kulüpler, dernekleşmelerden ve belediyelerden kurtarılarak şirketleşmeye gitmelidir. Böylelikle ayakta kalan takımlar kalsın, gidenler gitsin, yeni bir sayfa açalım. Ondan sonra Türkiye'ye futbol yatırımcıları gelir."

"SAMSUNSPOR İLE TOULOUSE ARASINDA OYUNCU DEĞİŞİMLERİ YAPABİLİRİZ"



Fransa'da Toulouse'a başkan olan eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ile çok iyi arkadaş olduklarını belirten Yıldırım, "Fikirlerini çok iyi dinlerim ama dediğini yapacağım diye bir şart yok. Samsunspor ile Toulouse arasında oyuncu değişimleri yapabiliriz. Bu yıl zaten 5 kişilik scout ekibini 15 kişiye çıkaracağız. Ayrıca 5 kişilik analiz ekibimiz olacak. Liverpool, bu yıl analizlerle şampiyon oldu. Bunları bir araya getirerek başarı geliyor." dedi.

BAHATTİN KÖSE ALACAĞI İÇİN KULÜBE İHTAR ÇEKTİ



Yüksel Yıldırım, tüm oyuncularla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde gelirler düştüğü için 2 ay gecikmeli ödeme konusunda anlaştıklarını, sadece Bahattin Köse'nin kulübe ihtar çektiğini dile getirerek, "Bize para için gelen oyuncu ile işimiz zaten olmaz. Bahattin'e gösterdiğim sevgiye karşılık ihtar göndermesi beni çok üzdü. Tüm alacaklarını ödemişiz, yeni başlayacak sezonun ücretini alamadığı için ihtar çekiyor. Hiç yakışmadı." diye konuştu.