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Spor

Samsunspor, Denizlispor'u farklı yendi

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 5-0 mağlup etti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Samsunspor, Denizlispor'u farklı yendi
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ali Can Alp

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Ali Ülgen, Alim Öztürk (Dk. 73 Yusuf Abdioğlu), Celil Yüksel (Dk. 85 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Laura (Dk. 73 Ahmet Sağat), Osman Çelik, Harris, Tanque (Dk. 87 Polat Yaldır)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre (Dk. 66 Erdal Akdarı), Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 59 Okan Derici)

GOLLER: Dk. 25 ve 36 Laura, Dk. 62 Ali Ülgen, Dk. 68 Harris, Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Özer Özdemir, Dk. 32 Schwechlen (Altaş Denizlispor), Dk. 59 Alim Öztürk, Dk. 84 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

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