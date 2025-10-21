İSTANBUL 21°C / 13°C
21 Ekim 2025 Salı
  • Samsunspor-Dinamo Kiev maçının hakemi Ivar Kristjansson oldu
Spor

Samsunspor-Dinamo Kiev maçının hakemi Ivar Kristjansson oldu

Samsunspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak.

21 Ekim 2025 Salı 12:26
Samsunspor-Dinamo Kiev maçının hakemi Ivar Kristjansson oldu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Ekim Perşembe günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak müsabakayı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Samsunspor - Dinamo Kiev karşılaşmasında VAR'da Avusturya'dan Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alexander Harkam yer alacak.

