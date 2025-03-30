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Spor

Samsunspor düşüşe geçti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek ikinci yarıdaki form düşüşünü sürdürdü. Sezona tarihi bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, son 10 haftada sadece 15 puan toplayarak üçüncülük yarışında zorlanıyor.

AA30 Mart 2025 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Samsunspor düşüşe geçti
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Trendyol Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor, ligin ilk devresinde 22 puan topladığı 10 maçlık süreçte ikinci yarı sadece 15 puanda kaldı.

Samsun ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya Mamadou Fall ve Nuno da Costa'nın golleriyle 2-0 boğun eğdi.

Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda puanını 47'ye çıkaran dördüncü sıradaki Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Karadeniz ekibi, 51 puanda kaldı.

Ligde son galibiyetini 27. haftada Adana Demirspor karşısında 3-2'lık skorla alan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 2. yarıda kalesinde 14 gol gören Samsun ekibi, 12 gol atma başarısı gösterebildi.

Sezona FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağı ile girmesine rağmen ilk 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 59 yıllık tarihinde 2. kez en iyi sezon başlangıcı yapmıştı.

Ligin ilk yarısındaki 10 maçlık süreçte 20 gol kaydeden kırmızı-beyazlılar, kalesinde sadece 10 gol görmüştü.

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