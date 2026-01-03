İSTANBUL 14°C / 13°C
  Samsunspor duyurdu! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...
Spor

Samsunspor duyurdu! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın sağ baldırında evre 3 kas yaralanması tespit edilirken, tecrübeli futbolcunun 10-12 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacak.

3 Ocak 2026 Cumartesi 18:20
Samsunspor duyurdu! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.

10-12 HAFTA YOK

Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE MAÇININ TARİHİ

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

