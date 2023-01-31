İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8238
  • EURO
    20,4572
  • ALTIN
    1167.26
  • BIST100
    4976.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Enes Tayfun'u kadrosuna kattı
Spor

Samsunspor, Enes Tayfun'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig lideri Samsunspor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Enes Tayfun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA31 Ocak 2023 Salı 20:42 - Güncelleme:
Samsunspor, Enes Tayfun'u kadrosuna kattı
ABONE OL

Samsunspor, 20 yaşındaki defans oyuncusu Enes Tayfun ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer sezonunda hareketli saatler yaşayan Samsunspor Guel ve Soner Aydoğdu'nun ardından Enes Tayfun'u da kadrosuna kattı. Tayfun, sezon sonuna kadar Somaspor'a kiralandı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada transferle alakalı, "Kulübümüz son olarak Akhisarspor da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Enes Tayfun ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'a kiralanmıştır. Kendisine hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.