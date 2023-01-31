Samsunspor, Enes Tayfun'u kadrosuna kattı

Samsunspor, 20 yaşındaki defans oyuncusu Enes Tayfun ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer sezonunda hareketli saatler yaşayan Samsunspor Guel ve Soner Aydoğdu'nun ardından Enes Tayfun'u da kadrosuna kattı. Tayfun, sezon sonuna kadar Somaspor'a kiralandı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada transferle alakalı, "Kulübümüz son olarak Akhisarspor da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Enes Tayfun ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'a kiralanmıştır. Kendisine hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.