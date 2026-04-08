Samsunspor, erteleme maçı için Rize'ye gitti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki karşılaşması dolayısıyla ertelenen Çaykur Rizespor mücadelesine yarın saat 20.00'de çıkacak. Rize'de oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut ve Suat Güz hakem üçlüsü görev alacak. Karşılaşma öncesindeki son antrenmanda Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde ısınma ve topla aktivasyon hareketleriyle çaışmalarına başlayan Samsunspor. Çalışma; rondo, 5'e 2, orta ve şut organizasyonlarıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Samsunspor, antrenmanın ardından karayolu ile Rize'ye hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekipte kamp kadrosu da açıklandı. En son 6 ay önce forma giyen ve uzun süredir sakatlığı bulunan Afonso Sousa da Rizespor maçıyla birlikte kadroya girdi. Samsunspor'un kamp kadrosunda ayrıca Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, Efe Yiğit Üstün, Ali Diabate, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Cherif Ndiaye, Elayis Tavsan, Enes Albak, Joe Mendes, Logi Tomasson, Marius Mouandilmadji, Olivier Ntcham, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Tanguy Coulibaly, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru ve Yalçın Kayan yer aldı. Sakatlıkları bulunan Tahsin Bülbül, Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Bedirhan Çetin, Lubo Satka ve İrfan Can Eğribayat ise Rize'ye götürülmedi.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 36 puanı, Rizespor'un ise 30 puanı bulunuyor.