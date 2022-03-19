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Spor

Samsunspor, Erzurum'da 2 golle kazandı

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

19 Mart 2022 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:38
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Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

STAT: Erzurum Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 62 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Hasek, Estrela (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, (Dk. 62 Emircan Altıntaş), Eren Tozlu, Aly Malle (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Olanare (Dk. 62 Hüseyin Mevlütoğlu)

YILPORT SAMSUNPSOR: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç (Dk. 90+2 Ensar Arslan), Yasin Öztekin (Dk. 83 Kayamba), Tallo (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Fofana (Dk. 46 Melih Okutan), (Dk 90+2 Burak Yılmaz), Tomane

GOLLER: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 45 Hasan Kılıç (penaltıdan) (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Süleyman Koç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Olanare, Dk 44 Mustafa Yumlu, Dk. 44 Estrela, Dk. 89 Emircan Altıntaş, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 63 Soner Gönül, Dk. 66 Osman Çelik, Dk. 73 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

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