Samsunspor, Eskişehir'den 3 puanla döndü

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
22. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına giren Burak Çalık’ın yerden pasında topla buluşan İlyas, sol ayağıyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
30. dakikada Nadir’in ortasına iyi yükselen Savicevic’in kafa vuruşu kaleci Ekrem’de kaldı.
47. dakikada Alimi’nin yerden ortasında topu önünde bulun İbrahim Halil’in şutu savunmaya takıldı.
54. dakikada Nadir’in uzaktan sert vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.
64. dakikada Berkay’ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hamed’in sert şutu savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı.
67. dakikada Burak Çalık’ın sol kanattan açtığı yerden ortaya gelişine vuran Guido Koçer, kaleci Ekrem’i geçemedi.
72. dakikada Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulun Onur, çerçeveyi tutturamadı.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Yasin Kol xx, Ata Yıldırım xx, Seyfettin Ünal xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Muhammed Akbulut xx (Alperen Kocabaş dk. 45 xx), Sezgin Coşkun xx, Bedirhan Altunbaş xx (Onur Arı dk. 57 xxx), Onur Bayramoğlu xxx, İbrahim Halil Öner x (Berkay Tanır dk. 57 xx), Sunday Alimi xx, Bilal Ceylan xxx, Mehmet Özcan xxx (Furgan Polat dk. 83 ?), Kıvanç Karakaş xx (Hasan Ulaş Uygur dk. 83 ?) Hamed xx
Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Arda Okumuş, Sezgin Çolpan
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Ercan Yazıcı xx, Edwid Oppong xx (Guido Koçer dk. 62 xx), Vukan Savicevic xxx (Enes İslam İlkin dk. 84 ?), İlyas Kubilay Yavuz xxx (Oğuz Gürbulak dk. 70 x), Burak Çalık xxx (Ahmethan Köse dk. 70 x), Rahman Buğra Çağıran xx (Ferhat Çulcuoğlu dk. 63 xx), Cedric Yameogo xx, Erhan Kartal xx, Nadir Çiftçi xxx, Erkam Reşmen xx
Yedekler: Caner Arıcı, Ahmet Altın, Kerem Can Akyüz,
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: İlyas Kubilay Yavuz (dk. 22) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Bilal Ceylan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Erhan Kartal, Edwin Oppong, Oğuz Gürbulak (Samsunspor)