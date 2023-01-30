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Spor

Samsunspor evinde 2 golle kazandı

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Samsunspor evinde 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 yendi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Fofana (Dk. 80 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk.61 Yusuf Abdioğlu), Laura, Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 80 Ahmet Sağat), Tanque (Dk. 90+3 Polat Yaldır)

ERZURUMSPOR FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 84 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Shala, Eren Tozlu, Özgür Sert (Dk. 84 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Olanare, Orhan Ovacıklı (Dk. 68 Celal Hanalp)

GOLLER: Dk. 28 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk. 30 Tangue, Dk. 76 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+3 Fofana, 45+5 Alim Öztürk, Dk. 90+8 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor FK)

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