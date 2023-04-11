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Spor

Samsunspor evinde tek golle kazandı

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

AA11 Nisan 2023 Salı 23:19 - Güncelleme:
Samsunspor evinde tek golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde lider Yılport Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 yendi.

Maçın 37. dakikasında Samsunsporlu Douglas Tangue'nin kafa vuruşuyla filelere gönderdiği topun ardından hakem Direnç Tonusluoğlu, gol kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

90+9. dakikada Tuzlasporlu James Adeniyi'nin ceza sahası içinden filelere gönderdiği topun ardından hakem Tonusluoğlu, gol verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Yusuf Susuz

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Fofana (Dk. 76 Laura), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 65 Benasser), Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Harris, Tangue (Dk. 65 Tomane)

TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt, Awuku, Rotman, Mehmet Taş (Dk. 64 Yahaya), Ogün Bayrak, Iseka (Dk. 77 Adeniyi), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Ozan Papaker (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Muhammed Demirci (Dk. 77 Bünyamin Yürür), Erol Can Akdağ

GOL: Dk. 2 Awuku (Kendi kalesine) (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Harris, Dk. 50 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 55 Mehmet Coşkun, Dk. 90+9 Rotman (Tuzlaspor)

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