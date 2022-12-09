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Spor

Samsunspor evinde Yeni Malatyaspor ile yenişemedi

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA9 Aralık 2022 Cuma 22:31 - Güncelleme:
Samsunspor evinde Yeni Malatyaspor ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Cemil Tunç

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 74 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 74 Cihan Kahraman), Celil Yüksel (Dk. 64 Muhammet Ali Özbaskıcı-Dk. 81 Polat Yaldır), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 64 Ahmet Sağat), Osman Çelik, Harris, Tanque

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Awuku, Arda Hilmi Şengül, Doğukan Emeksiz (Dk. 90+4 Erşan Yaşa), Ogün Özçiçek, Malle, Donsah, Haqi Osman (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk. 69 Nshimirimana), Taha Gür, Burak Kavlak

GOLLER: Dk. 27 Cengizhan Akgün (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor), Dk. 86 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Harris, Dk. 27 Ali Ülgen, Dk. 30 Osman Çelik, Dk. 63 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor), Dk. 61 Abdulsamed Damlu, Dk. 70 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)

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